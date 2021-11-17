Güzergah dışı çalışan minibüs trafikten men edildi! | Video

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan Servis aracı, güzargah dışı yolcu taşı yolcu taşındığı için 15 gün trafikten men edildi. Yolcular indirilirken, sürücü Gökhan Ö.'ye 1394 TL cezai işlem uygulandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde uygulama yaptılar. Uygulama sırasında servis minibüsü durduruldu. Ekipler, yaptıkları incelemede sürücü Gökhan Ö.'nün Karacabey ilçesi sınırları içinde hizmet vermesi gerekirken, güzergah dışına çıkarak İnegöl de çalıştığı ortaya çıktı. Sürücüye güzergah dışı yolcu taşımacılığı yapma suçundan 1394 TL cezai işlem uygulandı. Araç ise 15 gün trafikten men edilerek, otoparka çekildi. Araçtaki yolcular, başka bir servis aracıyla evlerine bırakıldı.