Hababam Sınıfı filmlerinin ünlü oyuncusu Fazıl Ender Uzun İstanbul'da hayatını kaybetti
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Ünlü Oyuncu Fazıl Ender Uzun, 69 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.
Hababam sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun'a geçen kemik tümörü teşhisi konuldu. 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.