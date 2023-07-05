Haber alınamayan yaşlı çifte ulaşmak polis apartmana tırmandı | Video 05.07.2023 | 11:12 Konya’da kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift, polisi alarma geçirdi. Çiftin ikinci katta bulunan evine tırmanan polis, alzheimer hastası olduğu kadına ulaştı ancak anahtarın yerini hatırlamaması üzerine kapı itfaiye ekipleri tarafından açıldı. Baygın halde bulunan yaşlı kadının kocası hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Rüveyde ve 85 yaşındaki Hulusi Yurttaş çiftinden haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın ikinci katında çiftin bulunduğu daireye demir parmaklıklardan tırmanarak çıktı.Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Rüveyde Yurttaş'a ulaşan polise ekipleri, yaşlı kadından kapıyı açmasını istedi. Yaşlı kadın polis ekiplerinin sorusuna 'kapı anahtarının yerini hatırlamadığını' söylemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası yaşlı çiftin bulunduğu dairenin kapısı açıldı.Daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Rüveyde Yurttaş'ın kalp hastası olduğu öğrenilen eşi Hulusi Yurttaş'ı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Hulusi Yurttaş, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, hayati tehlikesi bulunan Hulusi Yurttaş'ın bir gün önce hastalığı nedeniyle hastaneye kontrole gidip geldiği öğrenildi.