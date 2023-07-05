Haber alınamayan yaşlı çifte ulaşmak polis apartmana tırmandı | Video
Konya’da kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift, polisi alarma geçirdi. Çiftin ikinci katta bulunan evine tırmanan polis, alzheimer hastası olduğu kadına ulaştı ancak anahtarın yerini hatırlamaması üzerine kapı itfaiye ekipleri tarafından açıldı. Baygın halde bulunan yaşlı kadının kocası hastaneye kaldırıldı.
DAİRENİN ANAHTARI BULUNAMAMASI ÜZERİNE KAPIYI İTFAİYE EKİPLERİ AÇTI
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Rüveyde Yurttaş'a ulaşan polise ekipleri, yaşlı kadından kapıyı açmasını istedi. Yaşlı kadın polis ekiplerinin sorusuna 'kapı anahtarının yerini hatırlamadığını' söylemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası yaşlı çiftin bulunduğu dairenin kapısı açıldı.
YAŞLI KADININ EŞİ BAYGIN HALDE BULUNDU
Daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Rüveyde Yurttaş'ın kalp hastası olduğu öğrenilen eşi Hulusi Yurttaş'ı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Hulusi Yurttaş, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, hayati tehlikesi bulunan Hulusi Yurttaş'ın bir gün önce hastalığı nedeniyle hastaneye kontrole gidip geldiği öğrenildi.
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