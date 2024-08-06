Haberi bile yokken adına mobil bankacılık açıldı, 430 bin lira dolandırıldı | Video
Elazığ'da bir bankadan hesap açan Metin Nese, aylar sonra gelen mesaj ile hayatının şokunu yaşadı. Hesabı üzerine açılan mobil bankacılık ile 430 bin dolandırıldığını öğrenen Nese, savcılığın yolunu tuttu.
''100 BİN LİRALIK KREDİ İÇİN 2 KEFİL İSTEMİŞLERDİ, 430 BİNİ NASIL VERDİLER''
Mobil bankacılığının olmadığını aktaran Metin Nese, ''Ben TARSİM'e gittim, kayısıları sigorta yaptırdım, eve geldim. Köyde bana mesaj geldi. Ardından Elazığ'a müdür beyin yanına gittim. Bana mesaj geliyor dedim. Baktı ve senin hesabından 430 bin lira para çekilmiş dedi. Benim internet bankacılılığım yok. Ben hiç telefondan anlamıyorum. Sadece mesaj gelince ve aramak için kullanıyorum. Ardından savcılığa gittim ve şikayetçi oldum. Avukat tuttum. Ben'den 100 bin lira kredi çekmem için 2 kefil ve ÇKS istendi. Bu 400 bin lira nasıl onaylanıyor. İlk defa bankadan hesap açtım. Bu işler başıma geldi. Devletimiz güçlüdür. İnşallah yakalanırlar. Başkaları mağdur olmasın. Bu ilk defa başıma geliyor. Benim bankalarla hiçbir işim yoktu. Başka bir telefondan benim mobil bankacılığım açmışlar. Ardından yapacaklarını yapmışlar. Açtıkları telefon başka benimkisi başka bir marka. Banka nasıl buna müsaade ediyor. Aynı telefon değil, uyuşmuyor 430 bin lira beni borç altına soktular. Benim huzurum kaçtı. Paraya ihtiyacım olsaydı, gider kendim çekerdim. Ben telefondan anlamam" dedi.
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