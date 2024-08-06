Video Yaşam Haberi bile yokken adına mobil bankacılık açıldı, 430 bin lira dolandırıldı | Video
Haberi bile yokken adına mobil bankacılık açıldı, 430 bin lira dolandırıldı | Video

Haberi bile yokken adına mobil bankacılık açıldı, 430 bin lira dolandırıldı | Video

06.08.2024 | 11:50

Elazığ'da bir bankadan hesap açan Metin Nese, aylar sonra gelen mesaj ile hayatının şokunu yaşadı. Hesabı üzerine açılan mobil bankacılık ile 430 bin dolandırıldığını öğrenen Nese, savcılığın yolunu tuttu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde çiftçilik ile geçimini sağlayan 4 çocuk sahibi Metin Nese (60), TARSİM işlemleri için bir bankadan ocak ayında hesap açtı. Nese, Mayıs ayında telefonuna gelen mesaj üzerine şüphelenerek TARSİM'e giderek durumu anlamaya çalıştı. Yapılan ilk incelemenin ardından Nese'nin hesabından 430 bin lira çekildiği anlaşıldı. Bunun üzerine bankaya giden Nese'nin hesabının üzerine açılan mobil bankacılık ile krediler çekildiği ve paraların başka hesaplara gönderildiği belirlendi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Nese, mobil bankacılık açılan telefon ile kendi telefonunun uyuşmadığını ve akıllı telefon kullanmayı bilmediğini söyledi.

''100 BİN LİRALIK KREDİ İÇİN 2 KEFİL İSTEMİŞLERDİ, 430 BİNİ NASIL VERDİLER''
Mobil bankacılığının olmadığını aktaran Metin Nese, ''Ben TARSİM'e gittim, kayısıları sigorta yaptırdım, eve geldim. Köyde bana mesaj geldi. Ardından Elazığ'a müdür beyin yanına gittim. Bana mesaj geliyor dedim. Baktı ve senin hesabından 430 bin lira para çekilmiş dedi. Benim internet bankacılılığım yok. Ben hiç telefondan anlamıyorum. Sadece mesaj gelince ve aramak için kullanıyorum. Ardından savcılığa gittim ve şikayetçi oldum. Avukat tuttum. Ben'den 100 bin lira kredi çekmem için 2 kefil ve ÇKS istendi. Bu 400 bin lira nasıl onaylanıyor. İlk defa bankadan hesap açtım. Bu işler başıma geldi. Devletimiz güçlüdür. İnşallah yakalanırlar. Başkaları mağdur olmasın. Bu ilk defa başıma geliyor. Benim bankalarla hiçbir işim yoktu. Başka bir telefondan benim mobil bankacılığım açmışlar. Ardından yapacaklarını yapmışlar. Açtıkları telefon başka benimkisi başka bir marka. Banka nasıl buna müsaade ediyor. Aynı telefon değil, uyuşmuyor 430 bin lira beni borç altına soktular. Benim huzurum kaçtı. Paraya ihtiyacım olsaydı, gider kendim çekerdim. Ben telefondan anlamam" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beylikdüzü’nde değerinin altında daire almaya çalışırken 7 milyon lirasını kaptırdı | Video 00:23
Beylikdüzü'nde değerinin altında daire almaya çalışırken 7 milyon lirasını kaptırdı | Video 06.08.2024 | 13:13
Küçükçekmece’de tamirciden çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar! O anlar kamerada | Video 03:43
Küçükçekmece’de tamirciden çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar! O anlar kamerada | Video 06.08.2024 | 13:05
Haberi bile yokken adına mobil bankacılık açıldı, 430 bin lira dolandırıldı | Video 03:54
Haberi bile yokken adına mobil bankacılık açıldı, 430 bin lira dolandırıldı | Video 06.08.2024 | 11:50
Başakşehir’de uzun namlulu silahla havaya ateş açan düğün magandaları kamerada | Video 01:23
Başakşehir’de uzun namlulu silahla havaya ateş açan düğün magandaları kamerada | Video 06.08.2024 | 11:02
Meğer yanlış yapıyormuşuz: Brokoliyi böyle pişirin! C vitamini ihtiyacının %148’ini karşılıyor | Video 00:18
Meğer yanlış yapıyormuşuz: Brokoliyi böyle pişirin! C vitamini ihtiyacının %148'ini karşılıyor | Video 06.08.2024 | 11:00
Düzce’de elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1’i öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 00:13
Düzce'de elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 06.08.2024 | 10:32
Lice’de 2 milyon 269 bin 200 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi | Video 00:30
Lice’de 2 milyon 269 bin 200 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi | Video 06.08.2024 | 10:21
İzmir’de iş yerlerini kurşunlayan 6 zanlı tutuklandı | Video 00:22
İzmir’de iş yerlerini kurşunlayan 6 zanlı tutuklandı | Video 06.08.2024 | 09:39
Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa jandarmadan operasyon | Video 00:27
Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa jandarmadan operasyon | Video 06.08.2024 | 09:27
Hatay’da traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:28
Hatay'da traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 06.08.2024 | 09:00
Bariyerlere çarptığı otomobilinin parçalarını toplarken ikinci kazada öldü 01:16
Bariyerlere çarptığı otomobilinin parçalarını toplarken ikinci kazada öldü 06.08.2024 | 09:25
Kayseri polisinden uyuşturucuya geçit yok: 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:35
Kayseri polisinden uyuşturucuya geçit yok: 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 06.08.2024 | 08:38
TEM Otoyolu’nda 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 01:32
TEM Otoyolu’nda 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 06.08.2024 | 08:37
Alabalık çiftliğinin ‘daimi müşterisi’ ayı kameralara yakalandı 06:00
Alabalık çiftliğinin ‘daimi müşterisi’ ayı kameralara yakalandı 05.08.2024 | 16:37
Antalya’da şarja takılı robot süpürge bomba gibi böyle patladı 06:12
Antalya'da şarja takılı robot süpürge bomba gibi böyle patladı 05.08.2024 | 14:42
Uyuşturucuları pencereden attı! Böyle yakaladılar 00:50
Uyuşturucuları pencereden attı! Böyle yakaladılar 05.08.2024 | 13:05
Bursa’da dakikalarca drift attı, vatandaş çileden çıktı 00:20
Bursa'da dakikalarca drift attı, vatandaş çileden çıktı 05.08.2024 | 11:24
’Ne kadar oldu Nişantaşı kızı olalı?’ Yeni dizi Karadut atv’de... 01:04
'Ne kadar oldu Nişantaşı kızı olalı?' Yeni dizi Karadut atv'de... 05.08.2024 | 11:04
Gurbetçinin çikolata paketlerinden uyuşturucu çıktı 03:45
Gurbetçinin çikolata paketlerinden uyuşturucu çıktı 05.08.2024 | 10:23
Sinop’ta kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:43
Sinop'ta kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 05.08.2024 | 09:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA