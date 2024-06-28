Hac ibadeti sırasında sağlık sorunu yaşayan 13 kişi Ankara’ya getirilecek | Video 28.06.2024 | 08:42 Sağlık Bakanlığı, hac ibadetini yerine getirirken sağlık sorunları yaşayan 13 vatandaşın 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde Ankara’ya getirileceğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hac ibadetini eda ederken sağlık sorunları yaşayan 13 kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde bu gece Ankara'ya getiriliyor. MSB'ye ait özel bir uçakla gerçekleştirilecek dönüş operasyonu sonrası hac ibadetini ifa eden vatandaşlarımızın tedavilerine Ankara'da devam edilecek.