Hacı Sait Camisi’nin yıkılma anı böyle görüntülendi | Video 20.06.2023 | 09:49 Hakkari’de 1950 yıllarında 400 metrekare üzerinde yapılan 3 katlı Hacı Sait Camisi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıktırılırken, yıkım anı ise görüntülere yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Muhtemel bir depremde yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle Ramazan ayı öncesinde ibadete kapatılan kentin en eski camilerinden biri olan Hacı Sait Camisi'nin yıkımı gerçekleştirildi. Hakkari İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından açık arttırma usulü ile açılan yıkım ve moloz taşıma ihalesini kazanan firma tarafından yakımın yapıldığını ifade eden İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, binadan alınan numunelerin incelenmesi neticesinde caminin gerekli sağlamlığa sahip olmadığı ve muhtemel bir depreme karşı risk taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle yıkım kararı aldıklarını söyledi. Müftü Fakirullahoğlu, "Hacı Sait Camisi, Hakkari'nin en merkezi yerinde ve sembol camilerinden biridir. Yerine bir an önce şehrin estetik yapısına uygun güzel ve modern görünümlü cami yapılması önem arz etmektedir"

Caminin yıkımı işini üstelenen firma yetkilisi Mehduh Tekin ise 1950 yılında temeli atılan caminin yıkımını kontrollü bir şekilde yaptıklarını söyledi.