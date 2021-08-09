Video Yaşam Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğundan 20 saattir haber alınamıyor. İşte son görüntüleri | Video

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğundan 20 saattir haber alınamıyor. İşte son görüntüleri | Video

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğundan 20 saattir haber alınamıyor. İşte son görüntüleri | Video
09.08.2021 | 14:48

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Hadımköy’de yaşayan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğuna dün akşamdan beri ulaşılamıyor. Pikniğe gitmek için evden çıkan kızlardan 20 saattir haber alınamayan aileleri polise başvurdu. Polis, güvenlik kameralarında çantaları ile evden çıktığı görülen kızları arıyor.

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Dün, saat 17.30 sularında pikniğe gitmek üzere evlerinden çıkan Nazar Memiş, (11) Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel (13) bir daha evlerine geri dönmedi. Evlerinden piknik yapmak için çıkan küçük kız çocuklarının çantasında yiyecek ve yanlarında 5 TL para olduğu biliniyor. Evlerinden çıkarken güvenlik kameralarına görülen çocukların daha sonra haber alınamadı. Esrarengiz şekilde kaybolan 3 kız çocuğunun arama çalışmaları polis ve aileleri tarafından devam ediyor. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme çalışmaları sürüyor.

Eslem ve Efsa Yüksel'in babası Bülent Yüksel kızların dün 17.30 civarında evden piknik yapmak için çıktıklarını anlatarak, "Komşu kızı ile birlikte piknik yapacağız diye dışarı çıkıyorlar. Sürekli çocuklar piknik yapar oynarlardı. Üzerlerinde sırt çantaları vardı. İçine piknik yapmak için bir şeyler almışlar. Ayrıca annelerinde 5'er lira para almışlar bisküvi almak için. Bebek elbisesi dikeceğiz diye elbise almışlar. Akşam ezanından sonra gelmeyince kaybolduklarını fark ettik. Bu saate kadar aramaya devam ediyoruz. Buradaki halk arkadaşlar, bekçi arkadaşlar, polis hep birlikte arıyoruz. Bir sonuç elde edemedik. Tek başlarına bir yere gitme alışkanlıkları da yok gezme alışkanlıkları yok" ifadelerini kullandı.

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