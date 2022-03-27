Video Yaşam Hadise sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını konserinde paylaştı | Video
Hadise sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını konserinde paylaştı | Video

Hadise sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını konserinde paylaştı | Video

27.03.2022 | 09:31

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Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilerleyen Hadise, tek bir karenin bile yayınlanmadığı nişan törenine dair fotoğrafları, konserinde ekrana yansıttı.

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