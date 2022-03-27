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OTOMATİK OYNAT
02:15
Üst araması bahanesiyle soygun yapan sahte polis yakalandı | Video 27.03.2022 | 09:42
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Çırak patronu böyle soydu: Uzaktan kumandalı vurgun | Video 27.03.2022 | 09:34
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Bağdat Caddesinde makas atan sürücü yakalandı | Video 27.03.2022 | 09:28
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Hadise sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını konserinde paylaştı | Video 27.03.2022 | 09:31
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Sokakta tartışan gençlerin silahlı kavgası kamerada | Video 27.03.2022 | 08:35
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İzmir’de binlerce lira sahte para ele geçirildi | Video 27.03.2022 | 08:35
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SMA’lı ikizlerin fedakâr halası 27.03.2022 | 08:19
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Ordu'da heyelan anı kamerada! Saniyeler içinde kurtuldular... | Video 26.03.2022 | 14:58
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Kar kürümeye gelen kepçe, 3 metre kar kalınlığının içinde kayboldu | Video 26.03.2022 | 14:39
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Avcılar'daki yıkımda bitişikteki evin duvarı delindi | Video 26.03.2022 | 12:14
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Büyükçekmece'de sahte içki operasyonu | Video 26.03.2022 | 14:38
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Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen | Video 26.03.2022 | 12:00
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Sobayı yakmak isterken az kalsın kendi yanıyordu! O anlar kamerada | Video 26.03.2022 | 10:26
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Aile boyu hırsızlık çetesi! Apartmana girmek için yapmadıkları kalmamış 26.03.2022 | 11:23
Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilerleyen Hadise, tek bir karenin bile yayınlanmadığı nişan törenine dair fotoğrafları, konserinde ekrana yansıttı.