Hafif ticari araç 300 metre yükseklikten uçuruma düştü: 1 ölü | Video
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde park halindeyken kayarak 300 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan Yılmaz Kahraman (40) hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz Kahraman'ın cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Süleyman Ç. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:45
Hafif ticari araç 300 metre yükseklikten uçuruma düştü: 1 ölü | Video 25.01.2023 | 09:23
00:32
00:29
Motosiklet sokak ortasında alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 25.01.2023 | 08:40
02:09
01:10
Bursa'da 5 katlı binanın 2. katında doğalgaz patlaması sonucu yangın | Video 25.01.2023 | 08:39
20:28
00:50
Ağaç kesmek için ormana giden 83 yaşındaki adam kayboldu | Video 24.01.2023 | 16:50
00:16
Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 24.01.2023 | 16:40
02:22
00:13
Tekirdağ emniyetinden ortak şube operasyonu: 5 tutuklu | Video 24.01.2023 | 13:51
01:26
00:26
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 24.01.2023 | 14:46
08:02
01:59
Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanığa 9 ay hapis cezası | Video 24.01.2023 | 12:35
00:29
05:19
00:24
03:19
01:13
Gaziantep'te 6 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 24.01.2023 | 11:09
02:58
Fatih'te maskeli silahlı 500 bin Euroluk gasp! | Video 24.01.2023 | 10:30