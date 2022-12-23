Hafif ticari araç çaya uçtu... Sürücünün cesedini dalgıçlar çıkardı | Video

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde Naras Çayına uçan araç sürücüsünün cansız bedenini yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından dalgıçlar çıkardı. Aracın çaya uçtuğunu gören bir genç ise, hiç düşünmeden suya atlayarak araç sürücüsünü kurtarmak istediği aracın batması sonucu kurtaramadığı öğrenildi.
İlker Yıldız'ın Manavgat yangınında evleri yanan vatandaşlar için yapılan konutların inşaatlarında çalıştığı belirlerdi. Öte yandan bir genç ise kazayı görür görmez suya atladığı ve aracın batmasından dolayı sürücüyü kurtaramadığı öğrenildi.