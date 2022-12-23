Video Yaşam Hafif ticari araç çaya uçtu... Sürücünün cesedini dalgıçlar çıkardı | Video
Hafif ticari araç çaya uçtu... Sürücünün cesedini dalgıçlar çıkardı | Video

Hafif ticari araç çaya uçtu... Sürücünün cesedini dalgıçlar çıkardı | Video

23.12.2022 | 10:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hafif ticari araç çaya uçtu... Sürücünün cesedini dalgıçlar çıkardı | Video 09:26
Hafif ticari araç çaya uçtu... Sürücünün cesedini dalgıçlar çıkardı | Video 23.12.2022 | 10:42
Çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne uluslararası operasyon | Video 04:12
Çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne uluslararası operasyon | Video 23.12.2022 | 10:23
Markete giren adamın otomobili gözleri önünde böyle çalındı | Video 03:36
Markete giren adamın otomobili gözleri önünde böyle çalındı | Video 23.12.2022 | 10:35
Çıldır gölünde şaşırtan durum: Her yıl Aralık ayında donan göl bu yıl donmadı | Video 04:28
Çıldır gölünde şaşırtan durum: Her yıl Aralık ayında donan göl bu yıl donmadı | Video 23.12.2022 | 10:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 10:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 23.12.2022 | 10:40
Son Dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında | Video 03:50
Son Dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında | Video 23.12.2022 | 10:03
Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video 02:42
Silahlı kavgada bir kişinin vurulma anı kamerada | Video 23.12.2022 | 10:10
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 448 eser ele geçirildi | Video 01:27
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 448 eser ele geçirildi | Video 23.12.2022 | 09:52
Kar yok, soğuğu var: Su akıntıları ve araç camları buz tuttu | Video 02:31
Kar yok, soğuğu var: Su akıntıları ve araç camları buz tuttu | Video 23.12.2022 | 09:33
D-100’de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 01:09
D-100'de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 23.12.2022 | 09:29
Sokak ortasındaki çatışmada 1 yaralı; o anlar kamerada | Video 03:26
Sokak ortasındaki çatışmada 1 yaralı; o anlar kamerada | Video 23.12.2022 | 08:47
Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı | Video 00:59
Güvercinin başını koparan cani o anları sosyal medya hesabından paylaştı | Video 23.12.2022 | 08:48
1.5 milyon dolara satacaklardı! Giresun’da 700 yıllık Tevrat ele geçirildi | Video 00:47
1.5 milyon dolara satacaklardı! Giresun’da 700 yıllık Tevrat ele geçirildi | Video 23.12.2022 | 08:48
Sancaktepe TEM’de cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 03:45
Sancaktepe TEM’de cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 23.12.2022 | 08:35
Alevlere teslim olan çatıyı söndürmeye çalışırken üzerine moloz düştü | Video 01:47
Alevlere teslim olan çatıyı söndürmeye çalışırken üzerine moloz düştü | Video 23.12.2022 | 08:34
Kökünü Kurutma operasyonunda yakalanan zehir tacirleri adliyeye sevk edildi | Video 02:45
"Kökünü Kurutma" operasyonunda yakalanan zehir tacirleri adliyeye sevk edildi | Video 23.12.2022 | 08:34
Balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp | Video 00:30
Balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp | Video 22.12.2022 | 22:42
Mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı | Video 00:59
Mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı | Video 22.12.2022 | 21:36
Otomobilde sıkışan baba ve kızı kurtarmak için ekipler seferber oldu | Video 03:27
Otomobilde sıkışan baba ve kızı kurtarmak için ekipler seferber oldu | Video 22.12.2022 | 19:59
İşyerinin önünde sehpayı böyle çaldı | Video 00:51
İşyerinin önünde sehpayı böyle çaldı | Video 22.12.2022 | 18:35

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Naras Çayına uçan araç sürücüsünün cansız bedenini yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından dalgıçlar çıkardı. Aracın çaya uçtuğunu gören bir genç ise, hiç düşünmeden suya atlayarak araç sürücüsünü kurtarmak istediği aracın batması sonucu kurtaramadığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza; gece saatlerinde İlker Yıldız'ın kullandığı hafif ticari aracın, Naras Çayına uçması sonucunda meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler geldiğinde araç suda batarak kaybolduğu için dalgıçların gelmesi beklendi. Özel Side Su Altı Kurtarma ve Jandarma Su Altı Kurtarma ekiplerinin gelerek suya dalmalarının ardından halatla bağlanan araç vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Araç sürücüsünün araç içerisinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlker Yıldız'ın Manavgat yangınında evleri yanan vatandaşlar için yapılan konutların inşaatlarında çalıştığı belirlerdi. Öte yandan bir genç ise kazayı görür görmez suya atladığı ve aracın batmasından dolayı sürücüyü kurtaramadığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA