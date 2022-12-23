Hafif ticari araç çaya uçtu... Sürücünün cesedini dalgıçlar çıkardı | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Naras Çayına uçan araç sürücüsünün cansız bedenini yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından dalgıçlar çıkardı. Aracın çaya uçtuğunu gören bir genç ise, hiç düşünmeden suya atlayarak araç sürücüsünü kurtarmak istediği aracın batması sonucu kurtaramadığı öğrenildi.

Kaza; gece saatlerinde İlker Yıldız'ın kullandığı hafif ticari aracın, Naras Çayına uçması sonucunda meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler geldiğinde araç suda batarak kaybolduğu için dalgıçların gelmesi beklendi. Özel Side Su Altı Kurtarma ve Jandarma Su Altı Kurtarma ekiplerinin gelerek suya dalmalarının ardından halatla bağlanan araç vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Araç sürücüsünün araç içerisinde yaşamını yitirdiği belirlendi.İlker Yıldız'ın Manavgat yangınında evleri yanan vatandaşlar için yapılan konutların inşaatlarında çalıştığı belirlerdi. Öte yandan bir genç ise kazayı görür görmez suya atladığı ve aracın batmasından dolayı sürücüyü kurtaramadığı öğrenildi.