Hafif ticari araç, çöp toplama aracına çarptı: 1 yaralı | Video
Yozgat'ta çöp toplama aracına çarparak yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, tedavi altına alındı.
Kazada araçta sıkışan hafif ticari araç sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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