Video Yaşam Hafif ticari araç, çöp toplama aracına çarptı: 1 yaralı | Video
Hafif ticari araç, çöp toplama aracına çarptı: 1 yaralı | Video

Hafif ticari araç, çöp toplama aracına çarptı: 1 yaralı | Video

02.01.2024 | 11:32

Yozgat'ta çöp toplama aracına çarparak yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, tedavi altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yozgat kent merkezi E-88 karayolu dört yol alt geçidinde, temizlik çalışması yapan S.D. yönetimindeki Yozgat Belediyesi'ne ait çöp toplama aracına çarpan B.D.Ç. idaresindeki hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kazada araçta sıkışan hafif ticari araç sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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