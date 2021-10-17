Video Yaşam Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yola savrulan güvercinler havalandı | Video
Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yola savrulan güvercinler havalandı | Video

Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yola savrulan güvercinler havalandı | Video

17.10.2021 | 17:08

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ve güvercinler böyle havalandı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan A. (30) yönetimindeki hafif ticari araç, Gazimagosa caddesinden çıkan Suriye uyruklu Rawad Alazab (19) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 60 metre sürüklenerek bariyerlere çarptı. Havalanan motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu Celal Becbuc (23) yaralandı.

Kaza sırasında motosikletteki Yolcunun kucağındaki kutu içinde bulunan 2 güvercin uçarak havalandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çarpışmayla birlikte araçların savrulduğu, güvercinleri havalandığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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