Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı: 2 yaralı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Kubilay Karakoyun ile motosiklette yolcu olarak bulunan Kardelen Kandemir yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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