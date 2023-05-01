Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı: 2 yaralı | Video 01.05.2023 | 14:55 Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Eski Hisar Mahallesi 9525 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kadriye Kurşun'un kullandığı hafif ticari araç, Hisar Mezarlığı istikametine gitmekte olan Kubilay Karakoyun'un kullandığı motosiklet ile çarpışması sonucunda meydana geldi.Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Kubilay Karakoyun ile motosiklette yolcu olarak bulunan Kardelen Kandemir yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.