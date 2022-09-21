Video Yaşam Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

21.09.2022 | 16:30

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OTOMATİK OYNAT

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Denizli’nin Çameli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Çameli - Fethiye karayolu Yumrutaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çameli'nden Denizli istikametine seyir halinde olan Mehmet Ö. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Saygın A. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonrası yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Ö. ve yolcu konumunda bulunan İsa Dal ile ticari araç sürücüsü Saygın A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şarampole yuvarlanan araçtaki Mehmet Ö. ve İsa Dal'ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcu konumunda bulunan İsa Dal hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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