Video Yaşam Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 5 yaralı | Video
Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 5 yaralı | Video

Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 5 yaralı | Video

26.05.2023 | 08:49

Aksaray’da hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Aksaray - Konya Kara Yolu polis okulu kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden G.K. (24) yönetimindeki minibüs, polis okulu kavşağında İ.K. (30) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle özellikle hafif ticari araç adeta hurdaya dönerken sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Y.B. (37), S.A. (24) ve İ.A. (22) olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazayı fark eden yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polisin geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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