Hafif ticari araçtaki ses sistemi polisi bile şaşkına çevirdi | Video

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Gaziantep’te, trafik timlerinin şehir içi ve karayollarında denetimleri sürüyor. Yüksek ses donanımı kurulan bir aracı durduran polis ise gördüğü manzara karşısında hayrete düştü.
Kent genelinde yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 959 araç kontrol edildi. KTK'nın çeşitli maddelerini ihlal eden 788 sürücü ve araca işlem yapılırken araç içinde yüksek sesle müzik dinleyenlere yönelik yapılan denetimlerde ise durdurulan bir aracın arka bagaj kısmını tamamen kaplayacak şekilde yapılan ses düzeneği polisleri bile şaşkına çevirdi. Ses sisteminin gücünü aracın teybini açarak denetleyen ekipler sürücüye cezai işlem uyguladı.