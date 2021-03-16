Hafriyat kamyonu arkasından gelen otomobile çarptı | Video
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Kağıthane’de yokuş yukarı çıkarken kayan hafriyat kamyonu arkasından gelen otomobile çarptı. Hafriyat kamyonun çarptığı otomobil ise bir başka araca çarparak döndü. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.