Video Yaşam Hafriyat kamyonu ile tur midibüsü çarpıştı: 7 yabancı uyruklu turist yaralandı | Video
Hafriyat kamyonu ile tur midibüsü çarpıştı: 7 yabancı uyruklu turist yaralandı | Video

Hafriyat kamyonu ile tur midibüsü çarpıştı: 7 yabancı uyruklu turist yaralandı | Video

25.07.2023 | 16:20

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde hafriyat kamyonu ile midibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 yabancı uyruklu turist yaralandı.

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Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde yabancı uyruklu turistleri taşıyan E.K. (41) idaresindeki 34 GUJ 400 plakalı tur midibüsü, manevra yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen O.Ö. (59) yönetimindeki 54 AHJ 386 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Meydana gelen kazada midibüsteki biri çocuk toplam 7 turist yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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