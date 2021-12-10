Video Yaşam Hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı! Feci kaza kask kamerasında | Video
Hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı! Feci kaza kask kamerasında | Video

Hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı! Feci kaza kask kamerasında | Video

10.12.2021 | 13:17

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Sultanbeyli'de hafriyat kamyonunun sağından geçmek için hız yapan sürücü kaza yaptı. Feci kaza arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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Kaza, önceki gün Sultanbeyli meydana geldi. Bir motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıyan kaza sosyal medyada paylaşıldı. Otomobil sürücüsü, şeridi ortalayarak ilerlediği öne sürülen hafriyat kamyonunun sağından geçmek istedi. Hız yapan sürücü sağ şeritte park halindeki otomobili son anda farketti. Direksiyon kıran sürücü, park halindeki otomobil ile hafriyat kamyonu arasında sıkıştı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

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