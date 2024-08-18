Hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı, o anlar kamerada 18.08.2024 | 10:28 Bursa'da seyir halinde olan hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı. Facianın eşiğinden dönülen anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.