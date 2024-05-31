Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü | Video
Sakarya’nın Ferizli ilçesi D-650 kara yolun da otomobil ile hafriyat kamyonun karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonun camları ve bazı bölgeleri ise hayatın kaybedenlerin yakını tarafından çekiçle parçalandı.
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