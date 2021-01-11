Hafta sonu etkili olan sağanak yağmur İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Bursa'da bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı | Video 11.01.2021 | 12:50
03:54
04:07
01:06
01:19
00:37
00:12
Turistim dedi, terörist çıktı | Video 11.01.2021 | 12:13
01:35
Maltepe'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 11.01.2021 | 12:07
01:48
01:12
Köpeklerin drone ile imtihanı | Video 11.01.2021 | 11:46
01:44
Diyarbakır merkezli hacker operasyonu kamerada | Video 11.01.2021 | 11:28
03:41
Ekmek kasasıyla vurgun yapmışlardı. Polis tek tek yakaladı | Video 11.01.2021 | 11:15
08:29
İstanbul'da 10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada | Video 11.01.2021 | 11:20
00:52
TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyordu | Video 11.01.2021 | 10:59
01:02
Pişkin hırsız market çalışanın elini ısırdı | Video 11.01.2021 | 10:59
01:33
03:35
Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü | Video 11.01.2021 | 10:30
00:13
01:06
Megakent İstanbul’da hafta sonu etkili olan 2 günlük yağış susuzluk tehlikesi altında olan İstanbullulara nefes aldırdı. Hafta sonu etkili olan yağışlar İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı. Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün 21.13 seviyesine çıktı. Öte yandan Meteoroloji İstanbul’da yağmurlu havanın hafta boyunca devam edeceğinin müjdesini verdi.
Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da hafta sonu etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 2 gün boyunca aralıksız olarak devam etti. 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağmur İstanbul'a yaklaşık 8 günlük su kazandırdı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 21.13 seviyesine kadar çıktı. Öte yandan Meteoroloji İstanbul'da yağmurlu havanın hafta boyunca devam edeceğinin müjdesini verdi.