Hafta sonu kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da trafik çilesi başladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu | Video 24.05.2021 | 09:07
02:30
Hafta sonu kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da trafik çilesi başladı | Video 24.05.2021 | 08:47
01:30
02:05
Kocaeli'de alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı 24.05.2021 | 08:41
02:05
Bursa genç kadının arka cebindeki cep telefonu alıp kaçan hırsız kamerada 24.05.2021 | 08:34
01:31
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu | Video 24.05.2021 | 08:12
00:32
00:32
03:08
Vatandaşın bayrak hassasiyeti. Dakikalarca başında bekledi | Video 23.05.2021 | 17:21
02:06
Maske takma uyarısında bulununca böyle darp edildi | Video 23.05.2021 | 17:01
00:43
00:51
Cipin çarptığı tırın devrilme anı kamerada | Video 23.05.2021 | 16:31
01:32
Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi | Video 23.05.2021 | 15:50
00:54
Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı | Video 23.05.2021 | 15:30
01:47
05:06
01:52
02:45
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda’da tanıtıldı | Video 23.05.2021 | 14:31
03:24
74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 23.05.2021 | 13:29
01:32
Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı | Video 23.05.2021 | 13:29
1 Mayıs Cuma saat 21.00’da başlayan bu sabah 05.00’da sona 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik hareketliliği yaşanmaya başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 49 olduğu öğrenildi.
17 Mayıs - 1 Haziran arasında geçerli olan "Kademeli Normalleşme" sürecinin ilk hafta sonu kısıtlaması bu sabah 05.00'da sona erdi. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle mesaiye başlayacak olan İstanbullular evlerinden yollara çıkarak trafik hareketliliği oluşturdular. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent genelinde yaşanan trafik yoğunluğunun yüzde 49 olduğu görüldü.