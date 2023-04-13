Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı | Video

İstanbul Çağlayan Adliyesine bağlı hakim ve savcıları taşıyan servis aracı cebeci tünelinde karıştığı kaza sonucu devrildi. Yaşanan kaza sonrası Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Cumhuriyet Savcısının yaralandığı belirlendi. Yaralı yargı mensupları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.