Video Yaşam Hakim savcıları taşıyan servis aracı kaza yaptı! | Video
Hakim savcıları taşıyan servis aracı kaza yaptı! | Video

Hakim savcıları taşıyan servis aracı kaza yaptı! | Video

14.04.2023 | 15:34

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci tünelinde meydana gelen ve hakim savcıları taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 3 yargı mensubu yaralandı. İşte kaza görüntüleri...

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İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci tünelinde meydana gelen olayda, hakim ve savcıları taşıdığı öğrenilen servis aracı kazaya Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci tünelinde önündeki arabaların aniden yavaşlaması sonrasında fren yaptı ancak duramayarak takla attı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 3 yargı mensubu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLERE SABAH ULAŞTI

Kaza dolayısıyla servis aracı tünel trafiği tek şeritten sağlandı. Servisin hakim ve savcıları taşıdığı, Başakşehir yönüne doğru gittiği öğrenildi. Servis aracının devrilmesiyle 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntülerine SABAH ulaştı.

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