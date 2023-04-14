Hakim savcıları taşıyan servis aracı kaza yaptı! | Video 14.04.2023 | 15:34 Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci tünelinde meydana gelen ve hakim savcıları taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 3 yargı mensubu yaralandı. İşte kaza görüntüleri... VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci tünelinde meydana gelen olayda, hakim ve savcıları taşıdığı öğrenilen servis aracı kazaya Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci tünelinde önündeki arabaların aniden yavaşlaması sonrasında fren yaptı ancak duramayarak takla attı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 3 yargı mensubu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLERE SABAH ULAŞTI

Kaza dolayısıyla servis aracı tünel trafiği tek şeritten sağlandı. Servisin hakim ve savcıları taşıdığı, Başakşehir yönüne doğru gittiği öğrenildi. Servis aracının devrilmesiyle 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntülerine SABAH ulaştı.