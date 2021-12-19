Video Yaşam Hakim ve oğluna ölüm tehdidi! İşyerine "helva" gönderdi, "Şimdiden yiyin, sonra fırsatınız olmayabilir" dedi | Video
Hakim ve oğluna ölüm tehdidi! İşyerine

Hakim ve oğluna ölüm tehdidi! İşyerine "helva" gönderdi, "Şimdiden yiyin, sonra fırsatınız olmayabilir" dedi | Video

19.12.2021 | 10:00

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Çanakkale’de FETÖ’nün üniversite, emniyet ve askeri mahrem yapılanması gibi kritik davalara bakan dönemin Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yemliha Karakoç’a sosyal medya hesaplarına gönderilen ölüm tehditleri nedeniyle re’ sen soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Karakoç’u ölümle tehdit eden kişinin FETÖ silahlı terör örgütüne üyelikten 7 yıl 6 ay hapis cezası almasının ardından firar eden Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı’nda görevli Astsubay Hüseyin Çelik olduğu tespit edildi. Yurt dışına kaçmış olabileceği de göz önünde bulundurulan FETÖ’cü Çelik’in; Ağır Ceza Başkanı’nın oğluna da tehdit amaçlı helva gönderdiği ortaya çıktı.

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Çanakkale'de FETÖ'nün üniversite, emniyet ve askeri mahrem yapılanması gibi kritik davalara bakan dönemin Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yemliha Karakoç'a sosyal medya hesaplarına gönderilen ölüm tehditleri nedeniyle re' sen soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Karakoç'u ölümle tehdit eden kişinin FETÖ silahlı terör örgütüne üyelikten 7 yıl 6 ay hapis cezası almasının ardından firar eden Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görevli Astsubay Hüseyin Çelik olduğu tespit edildi. Yurt dışına kaçmış olabileceği de göz önünde bulundurulan FETÖ'cü Çelik'in; Ağır Ceza Başkanı'nın oğluna da tehdit amaçlı helva gönderdiği ortaya çıktı.

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