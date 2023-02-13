Hakkari UMKE ekibi 13 yaşındaki çocuğu 158 saat sonra sağ olarak kurtardı | Video
Hatay deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Hakkari Arama ve Kurtarma ekibi (UMKE), 13 yaşındaki Fatih Esmerli isimli çocuğu 158 saat sonra enkazdan sağ çıkarttı.
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