Hakkari'de 22 kilo külçe altın ele geçirildi | Video 20.02.2024 | 06:03 Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından hafif ticari araçta yapılan aramada 22 kilo külçe altın ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran'dan yasadışı yollarla kayıt dışı olarak Türkiye'ye külçe altın girişi yapılacağı duyumu aldı. Bu duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, hafif ticari kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 45 milyon TL olan; 22 adet 24 ayar birer kilo olmak üzere 22 kilogram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup adli işlemlere başlanmıştır" denildi.