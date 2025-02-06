Video Yaşam Hakkari’de 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video
Hakkari’de 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video

Hakkari’de 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video

06.02.2025 | 11:41

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Ocak-4 Şubat 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında 5 şahsa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan, 15 şahsa 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan olmak üzere toplamda 20 kişi hakkında işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, uyuşturucu suçlarından aranan 6 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Operasyonlarda 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi" denildi.

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