Hakkari’de gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda değişik suçlardan dolayı gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce 27 Kasım 2022 günü il merkezi ve ilçelerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından değişik suçlardan gözaltına alınan 16 şahıs adliyeye sevk edildi.