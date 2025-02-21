Video Yaşam Hakkari’de hızlı ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı | Video
Hakkari’de hızlı ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı | Video

Hakkari’de hızlı ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı | Video

21.02.2025 | 15:42

Hakkari’nin Halife Devriş Mahallesi’nde hızla ilerleyen bir otomobil park halindeki araca çarparken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre kaza, 19 Şubat günü saat 16.11 sıralarında Halife Devriş Mahallesi'ndeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasının karşısında meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı park halindeki araca çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.

Kazanın gerçekleştiği esnada yaralananın olmadığı öğrenildi.
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