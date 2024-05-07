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Video Yaşam Hakkari’de kara yakalanan kuzuların imdadına okul müdürleri yetişti | Video
Hakkari’de kara yakalanan kuzuların imdadına okul müdürleri yetişti | Video

Hakkari’de kara yakalanan kuzuların imdadına okul müdürleri yetişti | Video

07.05.2024 | 15:21

Hakkari’nin Durankaya beldesinin yüksek kesimlerde tipi ve kar yağışına yakalanan çoban ve kuzuların imdadına okul müdürleri yetişti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından bu sabah saatlerinde Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar etkili oldu. Hakkari merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinin yüksek kesimlerinde bulunan 2 bin 600 rakımlı Şivekör Tepesi'nde olumsuz hava şartlarından dolayı donmak üzere olan çoban ve kuzu sürüsüne, oradan geçmekte olan Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsmet Tatlı yetişti. Sürüyü gören okul müdürleri, okul servisinden inerek donmak üzere olan kuzuları araçlara aldırdı. Araçlarla okula getirilen kuzular, bir odaya alınarak donmaktan kurtarıldı.

Kuzuların bir kısmının soğuktan telef olduğunu söyleyen Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman, "Durankaya beldesinden okula gelirken sabah saatlerinde tipi ve fırtınaya yakalanan kuzuların bir kısmını arabalarımıza yükleyip okuldaki sıcak bir ortama getirdik" dedi.

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