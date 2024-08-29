Hakkari’de köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 3 yaralı 29.08.2024 | 08:37 Hakkari-Çukurca karayolunda seyir halinde iken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için frene basınca arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde ki çöplük mevkiinde meydana geldi. Ş.Ç. yönetimindeki kamyonet Çukurca istikametinden şehir merkezine seyir halinde iken önüne çıkan köpeğe vurmamak için frene basmasıyla aynı istikametten gelen S.K. yönetimindeki otomobil arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.