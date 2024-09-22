Hakkari’de poşetin içine konularak ölüme terk edilen kediler kurtarıldı | Video
Hakkari’de poşete konularak ölüme terk edilen yavru kediler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
Foça’da ilginç olay! Denizde yüzen kişinin göbeğine martı kondu | Video 22.09.2024 | 10:58
00:51
00:32
05:52
00:50
TEM Otoyolunda yürüdü; ölüme davetiye çıkardı | Video 22.09.2024 | 10:11
00:54
00:16
Taksi parasını ödemedi, taksiciler kapısına dayandı | Video 22.09.2024 | 09:55
01:11
12-19 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi | Video 22.09.2024 | 09:31
00:47
Avcılar’daki metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı 21.09.2024 | 15:53
01:58
Halk otobüsündeki oksijen tüpü paniği kamerada! 21.09.2024 | 15:53
06:01
01:39
Şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesini ablası Fatoş Alkan teslim aldı 21.09.2024 | 14:12
01:09
Pickup ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce böyle savruldu 21.09.2024 | 13:24
05:17
Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasında 21.09.2024 | 13:24
01:48
Türkiye, Esra Erol’da programında gündeme gelen korkunç olayı konuşuyor! 21.09.2024 | 11:56
00:45
00:15
Gaziantep'te çizgili sırtlan böyle görüntülendi 21.09.2024 | 11:21
00:25
Bursa'da motosiklet sürücüsü canını böyle hiçe saydı 21.09.2024 | 11:21
04:07
02:22
Avcılar'da metrobüs kazası: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 21.09.2024 | 10:22