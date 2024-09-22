Hakkari’de poşetin içine konularak ölüme terk edilen kediler kurtarıldı | Video 22.09.2024 | 10:58 Hakkari’de poşete konularak ölüme terk edilen yavru kediler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostları kurtarmaya devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren veteriner ekipleri, Karşıyaka Mahallesine doğru harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tarafından yapılan arama neticesinde yol altındaki kayalıkların altında poşetin içinde 3 yavru kedi bulundu. Olay yerinden alınan yavru kediler belediye kliniğine getirilerek yapılan sağlık taramalarının ardından güvenli bir ortama bırakıldı.