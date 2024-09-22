Video Yaşam Hakkari’de poşetin içine konularak ölüme terk edilen kediler kurtarıldı | Video
Hakkari’de poşetin içine konularak ölüme terk edilen kediler kurtarıldı | Video

Hakkari’de poşetin içine konularak ölüme terk edilen kediler kurtarıldı | Video

22.09.2024 | 10:58

Hakkari’de poşete konularak ölüme terk edilen yavru kediler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostları kurtarmaya devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren veteriner ekipleri, Karşıyaka Mahallesine doğru harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tarafından yapılan arama neticesinde yol altındaki kayalıkların altında poşetin içinde 3 yavru kedi bulundu. Olay yerinden alınan yavru kediler belediye kliniğine getirilerek yapılan sağlık taramalarının ardından güvenli bir ortama bırakıldı.
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