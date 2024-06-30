Hakkari'de tefecilik operasyonu | Video
Hakkari'de suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Hakkari'de tefecilik operasyonu | Video 30.06.2024 | 09:39
00:33
Çukurca'da off-road gösterisi büyük ilgi gördü | Video 30.06.2024 | 08:54
11:26
Topkapı Sarayı’nın kapıları ilk kez gece ziyaretlerine açıldı | Video 30.06.2024 | 08:54
02:27
01:24
01:26
Giresun’da “Aslanlar” suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı | Video 29.06.2024 | 16:02
02:55
03:21
01:36
Mutfak tüpü patladı, ev alevlere teslim oldu | Video 29.06.2024 | 15:12
01:34
Mardin’de trafik kazası: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 29.06.2024 | 14:19
05:04
Bozüyük'te kurulukta çıkan yangın güçlükle söndürüldü | Video 29.06.2024 | 13:45
01:08
Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır alev alev yandı | Video 29.06.2024 | 13:41
02:47
Konya’da kozmetik ürünleri üreten iş yerinde yangın | Video 29.06.2024 | 13:27
01:51
Fethiye’de arazi anlaşmazlığı aile katliamı: 3 ölü | Video 29.06.2024 | 13:26
01:13
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama | Video 29.06.2024 | 11:25
01:13
Koşarak karşıdan karşıya geçmek isterken minibüs böyle çarptı | Video 29.06.2024 | 11:11
01:17
Bursa'da sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video 29.06.2024 | 10:46
00:10
01:08
Mersin'de otobüslerin karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 35 yaralı | Video 29.06.2024 | 10:06