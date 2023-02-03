Video Yaşam Hakkari'de VEDAŞ ekibi çığ tehlikesi atlattı | Video
Hakkari'de VEDAŞ ekibi çığ tehlikesi atlattı | Video

Hakkari'de VEDAŞ ekibi çığ tehlikesi atlattı | Video

03.02.2023 | 09:34

Hakkari’de arıza onarım çalışması yürüten Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibi, zaman zaman çığ ve kurt tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkari genelinde çetin kış şartlarına meydana okuyan elektrik arıza ekibi, inen çığı cep telefonları ile görüntüledi. Yüksek kesimlerde zaman zaman kurt sürüsüyle de karşılayan ekip, geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle enerji arzında yaşanan aksaklıkları, özverili ve gayretli çalışmalarıyla onaran VEDAŞ arıza ekibi, zorlu doğa şartlarına adete meydan okuyor. Özellikle kırsal bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ve kar araçlarının da kullanılamadığı yollarda yaya olarak ilerleyen ekipler, karlı yamaçları aşarak arıza mahalline ulaşıyor. Vatandaşların elektriksiz kalmaması için insanüstü emek harcayan ekipler, arıza mahalline ulaştıktan sonra gerekli onarımları gerçekleştirerek yeniden enerji vermek için büyük çaba harcıyor.

Yaptıkları geceli gündüzlü çalışmaları cep telefonu ile görüntüleyen ekipler, bir taraftan çığ diğer taraftan ise kurt tehlikesi ile karşı karşıya gelebiliyor. Fırtınalı havada bile yüksek rakımlı bölgelere çıkan ekipler canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Doğada yaralı halde bulunup tedavisi yapılan yabani ördekler tekrar doğaya bırakıldı | Video 01:41
Doğada yaralı halde bulunup tedavisi yapılan yabani ördekler tekrar doğaya bırakıldı | Video 03.02.2023 | 09:34
Hakkari’de VEDAŞ ekibi çığ tehlikesi atlattı | Video 01:24
Hakkari'de VEDAŞ ekibi çığ tehlikesi atlattı | Video 03.02.2023 | 09:34
Gaziantep’te tefeci operasyonu: 7 gözaltı | Video 00:18
Gaziantep'te tefeci operasyonu: 7 gözaltı | Video 03.02.2023 | 09:27
Son Dakika: Bolu’da zincirleme kaza! 5 yaralı | Video 04:04
Son Dakika: Bolu'da zincirleme kaza! 5 yaralı | Video 03.02.2023 | 09:19
Takip ettiği kadının yakınları yakalayıp darbetti | Video 00:42
Takip ettiği kadının yakınları yakalayıp darbetti | Video 03.02.2023 | 08:22
Şişli’de 8 katlı boş binanın 2’nci katı alev alev yandı | Video 04:00
Şişli’de 8 katlı boş binanın 2’nci katı alev alev yandı | Video 03.02.2023 | 08:18
Ankara’da karın keyfini çocukları çıkardı | Video 02:29
Ankara’da karın keyfini çocukları çıkardı | Video 03.02.2023 | 01:42
Gagasına ve kanadına kanca takılan martı uzun süre hareketsiz kaldı | Video 01:40
Gagasına ve kanadına kanca takılan martı uzun süre hareketsiz kaldı | Video 02.02.2023 | 22:35
Esra Erol sayesinde 35 yıllık hasret sona ermişti! Canlı yayında aile ilk kez bir araya geldi, gözyaşları sel oldu! | Video 18:39
Esra Erol sayesinde 35 yıllık hasret sona ermişti! Canlı yayında aile ilk kez bir araya geldi, gözyaşları sel oldu! | Video 02.02.2023 | 20:51
Yüksek kesimlere yağan karın keyfini böyle çıkardılar | Video 07:06
Yüksek kesimlere yağan karın keyfini böyle çıkardılar | Video 02.02.2023 | 17:49
Kartal’da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 02:08
Kartal'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 02.02.2023 | 16:19
Didim’deki silahlı saldırı sonrası meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:18
Didim'deki silahlı saldırı sonrası meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.02.2023 | 16:16
Antalya’da dehşet! Mahalle muhtarını ve 2 kişiyi öldürüp kaçtı | Video 01:42
Antalya’da dehşet! Mahalle muhtarını ve 2 kişiyi öldürüp kaçtı | Video 02.02.2023 | 16:16
Kangal, sahibinin yaptığı kardan köpeği böyle kıskandı | Video 01:00
Kangal, sahibinin yaptığı kardan köpeği böyle kıskandı | Video 02.02.2023 | 16:16
Antalya’da dehşet! Mahalle muhtarı dahil 3 ölü, 1 yaralı | Video 01:42
Antalya’da dehşet! Mahalle muhtarı dahil 3 ölü, 1 yaralı | Video 02.02.2023 | 16:09
Sivas’ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda makaron ele geçirildi | Video 00:20
Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda makaron ele geçirildi | Video 02.02.2023 | 16:07
Küçükçekmece’deki kedi düşmanı tutuklandı | Video 05:01
Küçükçekmece'deki kedi düşmanı tutuklandı | Video 02.02.2023 | 15:56
Kiraladığı otomobille bariyerlere çarptı: 3 yaralı | Video 01:23
Kiraladığı otomobille bariyerlere çarptı: 3 yaralı | Video 02.02.2023 | 15:54
TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 02:51
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 02.02.2023 | 15:50
3 çocuk annesi Türkan’ı öldüren akrabasına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi | Video 02:35
3 çocuk annesi Türkan'ı öldüren akrabasına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi | Video 02.02.2023 | 15:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA