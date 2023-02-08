Hakkari’den giden ekipler biri bebek 9 kişiyi sağ kurtardı | Video 08.02.2023 | 15:36 Hakkari’de faaliyet gösteren Ölmez Madencilik firmasına ait arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta biri bebek 9 kişiyi enkazdan sağ kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren Ölmez Madencilik firmasına ait kurtarma ekibinin Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışması yürüttüğü belirtilerek, "Ekiplerin çalışması sonucu biri bebek toplam 9 vatandaşımız Kahramanmaraş'ta enkazdan sağ olarak kurtarıldı" denildi.