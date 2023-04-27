Hakkarili minikler ilk kez feribota binip Van Gölü kıyısında halay çekti | Video 27.04.2023 | 10:40 Halkoyunları Federasyonu'nun düzenlediği Okul Sporları Halk Oyunları Bölge Yarışması’na Hakkari’den katılan halk oyunları ekibi, ilk defa feribota binip Van Gölü kıyısında halay çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bitlis'te düzenlenen yarışmaya Hakkari'den katılan Çimenli Borsa İstanbul Ortaokulu halk oyunları ekibi, Tatvan'da bulunan Türkiye'nin en büyük feribotlarına ilk defa binmenin heyecanını yaşadı. Yarıştıkları yıldızlar kategorisinde elenen Hakkarili öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte bindikleri feribotta kaptan kokpitini ve yolcu kabinlerini gezdi. Güverteye çıkan ekip hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirirken, yaptıkları halk oyunları gösterisiyle de büyük beğeni topladı.

Öğrencilerinin büyük kısmının ilk kez Van Gölü'nü gördüğünü söyleyen Çimenli Borsa İstanbul Ortaokulu Müdürü Yasemin Moray, "Hakkari'de il ikincisi olduk ve Bitlis'te yapılan bölge yarışmalarına katıldık. Maalesef burada elendik. Öğrencilerimizin çoğu feribotu ve Van Gölü'nü görmek istedi, bizlerde feribota gelip gezdik" dedi.

Feribotu gezen öğrenciler ise ilk kez gölü ve feribotu gördüklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler.