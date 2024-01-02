Video Yaşam Hakkında 109 yıl hapis cezası bulunan firari böyle yakalandı | Video
Hakkında 109 yıl hapis cezası bulunan firari böyle yakalandı | Video

Hakkında 109 yıl hapis cezası bulunan firari böyle yakalandı | Video

02.01.2024 | 14:21

İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 bin 634 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında Kadıköy'de silahlı gasp suçundan hakkında 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Serkan C'nin de bulunduğu öğrenildi.

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İstanbul'da polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. 22 ve 28 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 995 zanlı yakalandı. 2005 yılında Kadıköy'de gerçekleştirdiği gasp suçundan hakkında kesinleşmiş 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Serkan C. de gözaltına alındı. Ekipler, ifadeye yönelik aranan 2 bin 639 şüpheliyi de yakalarken toplam 3 bin 634 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan zanlı ve şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

HAKKINDA 109 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ BÖYLE YAKALANDI
Öte yandan hakkında 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firarinin polise yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Polis tarafından takip edildiğini anlayan Serkan C.'nin yakalandığı anlar görülüyor.

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