Hakkında 49 yıl hapis cezası olan firari yakalandı! | Video

Diyarbakır’da, hakkında 12 ayrı suçtan 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Z.Ş. jandarma tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; 2009 yılından itibaren "Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 12 ayrı dosyadan 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.Ş., Ergani ilçesi Namık Kemal mahallesinde bulunan bir adrese geleceği tespit edildi. Yapılan takip sonucu söz konusu adrese gelen firari M.Z.Ş., JASAT tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.Z.Ş., tutuklanarak cezaevine konuldu.