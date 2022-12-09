Hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü havalimanında sahte kimlikle yakalandı | Video
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İSTANBUL havalimanı polisi, yurt dışına çıkış hazırlığında olan bir kişinin tedirgin hareketlerinden şüphelenince parmak izi kontrolü yaptı. Şüphelinin hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç. olduğu ortaya çıktı.