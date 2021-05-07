Video Yaşam Hakkında 94 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Ataşehir'de yakalandı | Video

Hakkında 94 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Ataşehir'de yakalandı | Video

Hakkında 94 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Ataşehir'de yakalandı | Video
07.05.2021 | 14:40

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İstanbul'un Kartal ilçesinde 2005 yılında çok sayıda bıçaklı gasp olayına karışan ve hakkında kesinleşmiş 94 yıl hapis cezası bulunan zanlı, Ataşehir'de yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısları tek tek tespit ederek yakalamaya devam ediyor. Polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan İlhan E.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ataşehir'de olduğu tespit edilen İlhan E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 94 yıl kesilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıkan İlhan E.'nin 2005 yılında Kartal'da çok sayıda bıçaklı gasp olayına karıştığı öğrenildi. İlhan E. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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