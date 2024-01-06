Video Yaşam Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı | Video
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı | Video

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı | Video

06.01.2024 | 16:00

Sultangazi'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı.

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Sultangazi'de polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında dolandırıcılık suçundan 57 yıl 11 ay hapis cezalı 3 aranması olan Fatih Y., silahla tehdit suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezalı 2 aranması olan Deniz K., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezalı 2 aranması olan Ünal K., yağma suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezalı - KCK kaydı ve 3 aranması olan Bayram K., yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezalı Mustafa B. ve hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezalı 2 aranması olan Tolga A. İsimli şahısla birlikte toplam 8 hükümlü yakalandı. Şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

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