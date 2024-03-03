Halatla çekilen 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kamerada | Video
Hatay’ın Arsuz ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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