Halatla çekilen 6 katlı binanın domino taşı gibi devrildiği anlar kamerada | Video 07.03.2024 | 08:47 Hatay’ın Antakya ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 6 katlı binanın domino taşı gibi devrildiği anlar kamera yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesiyle halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı. Binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 6 katlı binanın domino taşı gibi devrildiği anlar yer aldı. 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.