Video Yaşam Halatla çekilen motosikletli E-5'te yola düştü, o anlar kamerada | Video

Halatla çekilen motosikletli E-5'te yola düştü, o anlar kamerada | Video

Halatla çekilen motosikletli E-5'te yola düştü, o anlar kamerada | Video
20.09.2021 | 12:47

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E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde arıza yapan bir motosiklet, başka bir motosikletli tarafından halat ile yolda çekildi. Halat ile çekilerek ilerleyen motosikletin sürücüsü yolda bir anda dengesini kaybederek düştü. O sırada arkadan gelen otomobilin hızlı olmaması olası faciayı önledi. Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
E-5 karayolu Kadıköy Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde yaşanan olayda, arıza yapan bir motosiklet sürücüsü çareyi halat ile motosikleti çektirmekte buldu. Arızalanan motosiklet başka bir motosikletli tarafından yolda halat ile çekilerek hareket ettirildi. Motosikletlilerin E-5'te güvenlik önlemi almadan ilerlediği sırada, halat yardımıyla çekilen motosikletin sürücüsü dengesini kaybederek bir anda yola düştü. O sırada motosikletin arkasından gelen otomobilin süratli olmaması olası bir kazayı önlemiş oldu. Halat ile çekilen motosikletteki sürücünün düşmesi trafikte yürekleri ağza getirdi.
O anlar motosikletin arkasından ilerleyen başka bir aracın araç içi kamerasına anbean yansıdı.

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