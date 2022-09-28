Video Yaşam Halay çekenleri kurtarmak isterken tente üzerine düşen adam yaralandı | Video
Halay çekenleri kurtarmak isterken tente üzerine düşen adam yaralandı | Video

Halay çekenleri kurtarmak isterken tente üzerine düşen adam yaralandı | Video

28.09.2022 | 09:38

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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark ettiği demir tenteyi tutmaya çalışan bir vatandaş tentenin altında kaldı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Çemişgezek'te düğünler için kullanılan bir alanda meydana geldi. Davetliler düğünde halay çekerken, rüzgarın etkisiyle demir tente sallanmaya başladı. Tentenin sallandığını fark eden davetlilerden İsmail Dikmen, tentenin altında kimse kalmasın diye kalabalığı uyarmaya çalışıp, o alana doğru koştu. Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı. Ancak kendisi tentenin altında kalmaktan kurtulamadı. Kısa süreli panik yaşanırken Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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