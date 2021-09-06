Halay çekerken kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada | Video
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir sünnet düğününe katılıp halaya çeken Mikail Göleli bir anda fenalaşarak yere yığıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülenirken şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.