Video Yaşam Halay çekerken kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada | Video

Halay çekerken kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada | Video

Halay çekerken kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada | Video
06.09.2021 | 18:30

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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir sünnet düğününe katılıp halaya çeken Mikail Göleli bir anda fenalaşarak yere yığıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülenirken şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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