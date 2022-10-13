Video Yaşam Halde korku dolu anlar... Park halindeki tır hareket edip başka bir araca böyle çarptı | Video
Halde korku dolu anlar... Park halindeki tır hareket edip başka bir araca böyle çarptı | Video

Halde korku dolu anlar... Park halindeki tır hareket edip başka bir araca böyle çarptı | Video

13.10.2022 | 10:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı | Video 06:41
Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı | Video 13.10.2022 | 12:31
Trabzon’da “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” büyük ilgi görüyor | Video 01:25
Trabzon’da “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” büyük ilgi görüyor | Video 13.10.2022 | 12:30
Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video 01:18
Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video 13.10.2022 | 12:13
Kendisini uyaran sürücüye palayla saldırgan kağıt toplayısı tutuklandı | Video 00:29
Kendisini uyaran sürücüye palayla saldırgan kağıt toplayısı tutuklandı | Video 13.10.2022 | 12:13
Camlarını kırdığı araçları soyan hırsız yakalandı | Video 01:25
Camlarını kırdığı araçları soyan hırsız yakalandı | Video 13.10.2022 | 12:13
Ambulansa yol vermeyen maganda korsan taksici çıktı | Video 00:19
Ambulansa yol vermeyen maganda korsan taksici çıktı | Video 13.10.2022 | 12:13
Tekirdağ Şarköy’de 1 ton sahte şarap ele geçirildi | Video 01:33
Tekirdağ Şarköy'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi | Video 13.10.2022 | 11:35
Pompalı tüfekle Sakarya’yı ayağa kaldırmıştı: Eski polis olduğu ortaya çıktı! | Video 03:41
Pompalı tüfekle Sakarya'yı ayağa kaldırmıştı: Eski polis olduğu ortaya çıktı! | Video 13.10.2022 | 11:35
Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 00:52
Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 13.10.2022 | 11:33
Pendik’te park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı | Video 00:33
Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı | Video 13.10.2022 | 11:22
Halde korku dolu anlar... Park halindeki tır hareket edip başka bir araca böyle çarptı | Video 03:48
Halde korku dolu anlar... Park halindeki tır hareket edip başka bir araca böyle çarptı | Video 13.10.2022 | 10:57
Lüks araç çetesinden büyük vurgun! Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptılar | Video 04:35
Lüks araç çetesinden büyük vurgun! Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptılar | Video 13.10.2022 | 10:20
Müge Anlı’da cinayet itirafı sonrası küçük Meryem’in annesinin sevgilisi Recep Aldemir tutuklandı | Video 07:20
Müge Anlı'da cinayet itirafı sonrası küçük Meryem'in annesinin sevgilisi Recep Aldemir tutuklandı | Video 13.10.2022 | 10:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 09:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 13.10.2022 | 10:26
Adana polisi kanser hastasının 142 bin 500 dolarını alanları yakaladı | Video 00:32
Adana polisi kanser hastasının 142 bin 500 dolarını alanları yakaladı | Video 13.10.2022 | 10:17
Esenyurt’ta bir garip olay: Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı | Video 07:16
Esenyurt'ta bir garip olay: Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı | Video 13.10.2022 | 09:56
Küçükçekmece’de taksici terörü kamerada! Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü | Video 01:43
Küçükçekmece’de taksici terörü kamerada! Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü | Video 13.10.2022 | 09:54
Antalya’da dehşet! Yaşlı kadını sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 04:18
Antalya'da dehşet! Yaşlı kadını sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 13.10.2022 | 09:16
Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada | Video 02:06
Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada | Video 13.10.2022 | 09:23
Beykoz’da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video 00:37
Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video 13.10.2022 | 09:24

Amasya'da sebze halinde park halindeki bir tır, sürücüsünün dorsenin altında olduğu anda geri geri kayıp eğimin etkisiyle hızla ilerleyerek başka bir tıra çarparak durabildi. Kameralara yansıyan korku dolu o anlar daha önce aynı yerde el freninin çekilmediği için gezintiye çıkan otomobilin görüntülerini akıllara getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
DORSENİN ALTINDAKİ SÜRÜCÜ DE SÜRÜKLENDİ
Önceki gün bir iş yerine sebze taşıyan sürücü tırını boş alana park edip dorsesinin altına geçti. Bir anda geri geri harekete geçen tır hızlanıp metrelerce ilerleyerek başka bir tıra çarparak durabildi. O anlarda neye uğradığını şaşırıp dorsenin altına tutunmaya çalışan sürücü de sürüklendi. Çevredekilerin koşarak yetişmesiyle tırın altından çıkartıldı. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatıp kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE OTOMOBİL GEZİNTİYE ÇIKMIŞTI
Korku dolu kazayı gören vatandaşlardan Mustafa Kodak, sebze halinin eğimli zemininin bu tür kazalara yol açtığını savundu. Rüzgarın etkisiyle şemsiyelerin uçuştuğu aynı yerde daha önce de el freni çekilmeden park edilen bir otomobilin metrelerce ilerleyip gezintiye çıktığını hatırlatan Kodak, "Çözüm olması, bu eğimin düzelmesi lazım. Herkese sıkıntı veriyor" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA