Halı mağazasında yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı | Video
Ankara’da İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir halı mağazasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınan yangında ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.
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